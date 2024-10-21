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Разведчики показали изобретенный ими снаряд «Дракон» с горючей смесью

Наши бойцы много экспериментируют, создавая прямо в зоне СВО новые средства поражения противника.
Анастасия Авсюк 2024-10-21 06:37:35
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Бойцы разведбатальона «Мантикора» разработали новые средства поражения противника. Они показали свои изобретения.

Одно их таких изобретений назвали «Шутихой». Взрыв от нее уничтожает цели в радиусе нескольких сотен метров. Как рассказали бойцы, она используется для поражения блиндажей и укрытий ВСУ.

Также бойцы создали снаряд, который действует как зажигалка. Оператор коптера, подлетая близко к укреплению врага, выливает горючую смесь, и позиции выгорают дотла. Этот снаряд военнослужащие назвали «Дракон».

В лаборатории разведчики изучают вражеские дроны-камикадзе и РЭБ. Противник старается противодействовать, но наши бойцы находят новые решения. Командир отделения взвода связи с позывным Капрал рассказал, почему так много сил враг тратит именно на попытки уничтожить нашу связь.

«Нет связи - нет управления, грубо говоря, поэтому они стараются уничтожить это все», - пояснил он.

Ранее военные связисты рассказали о своих задачах в зоне СВО. Бойцы также упомянули, что их работа связана с риском для жизни, и перечислили, какие опасности могут их ждать.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#разведчики #наш эксклюзив #Изобретение #СВО
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