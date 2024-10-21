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При атаке Израиля по центру сектора Газа погибли пять жителей

Сотрудники Палестинского Красного Полумесяца вывезли тела пяти погибших после удара армии Израиля вблизи города Дейр-эль-Балах.
Марина Крижановская 2024-10-21 04:40:27
© Фото: © Mahmoud Issa Keystone Press Agency Global Look Press

Удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по центральной части сектора Газа привел к гибели по меньшей мере пяти человек. Также 19 граждан госпитализированы сотрудниками Палестинского Красного Полумесяца.

Трагедия произошла западнее города Дейр-эль-Балах. О произошедшем ударе сообщили представители PRCS (Палестинское общество Красного Полумесяца).

«Сегодня днем ​​бригады Палестинского Красного Полумесяца вывезли тела пяти человек и 19 раненых в результате нападения израильских оккупационных сил на группу граждан в районе Аль-Бурук, к западу от Дейр-эль-Балаха, в центральной части Газа», - уточнило ведомство в социальной сети Х.

Немногим ранее израильские власти призвали мировые СМИ с осторожностью реагировать на новости о количестве жертв среди палестинцев от израильских ударов по Газе. В пресс-службе ЦАХАЛ назвали преувеличением данные о жертвах в этом анклаве.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #сектор Газа #палестина #ЦАХАЛ #погибли люди #Палестинский Красный Полумесяц
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