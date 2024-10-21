При атаке Израиля по центру сектора Газа погибли пять жителей

Удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по центральной части сектора Газа привел к гибели по меньшей мере пяти человек. Также 19 граждан госпитализированы сотрудниками Палестинского Красного Полумесяца.

Трагедия произошла западнее города Дейр-эль-Балах. О произошедшем ударе сообщили представители PRCS (Палестинское общество Красного Полумесяца).

«Сегодня днем ​​бригады Палестинского Красного Полумесяца вывезли тела пяти человек и 19 раненых в результате нападения израильских оккупационных сил на группу граждан в районе Аль-Бурук, к западу от Дейр-эль-Балаха, в центральной части Газа», - уточнило ведомство в социальной сети Х.

Немногим ранее израильские власти призвали мировые СМИ с осторожностью реагировать на новости о количестве жертв среди палестинцев от израильских ударов по Газе. В пресс-службе ЦАХАЛ назвали преувеличением данные о жертвах в этом анклаве.