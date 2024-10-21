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Отряд боевых кораблей ТОФ завершил заход в китайский порт Циндао

За несколько дней в порту Циндао российские и китайские моряки провели спортивные состязания, а также ознакомились с вооружением кораблей во время организованных экскурсий.
2024-10-21 05:52:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота завершил деловой заход в порт Циндао Китайской Народной Республики. Большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» взяли курс на Владивосток.

За несколько дней пребывания в порту экипажи приняли участие в спортивных, культурных и протокольных мероприятиях. Делегация от российской стороны во главе со старшим похода контр-адмиралом Александром Шварцем встретилась с руководством города Циндао. Во время встречи стороны озвучили свою позицию по дальнейшему укреплению дружеских связей.

Также российские и китайские моряки провели товарищеские встречи по баскетболу и перетягиванию каната, пока находились в порту. Кроме того, военнослужащие Тихоокеанского флота и ВМС НОАК ознакомились с вооружением и боевыми возможностями кораблей участников патрулирования во время организованных в рамках обмена палубами экскурсий.

Корабли ТОФ  зашли в порт Циндао 17 октября после четвертого по счету совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При выполнении задач патрулирования экипажи прошли более 6 000 морских миль и провели ряд тренировок.

Материал подготовили  Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Китай #Россия #учения #тоф #Циндао
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