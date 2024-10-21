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Артиллеристы первыми попаданиями уничтожили из «Мста-С» технику ВСУ

Разведчики обнаружили замаскированную технику и укрытия боевиков в лесополосе, артиллеристы уничтожили цели из «Мста-С».
2024-10-21 05:11:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили бронетехнику и живую силу украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции. Артиллеристы показали свою боевую работу.

Разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили замаскированную бронетехнику и укрытия с личным составом ВСУ в лесополосе. Они передали координаты на командный пункт артиллерии.

Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили все выявленные цели первыми же попаданиями. Корректировать огонь помогали комплексы БПЛА, они же фиксировали поражение целей.

После боевой стрельбы артиллеристы покинули огневые позиции, чтобы избежать ответного огня противника.

Ранее российский «Ланцет» уничтожил украинский танк в Сумской области. Минобороны РФ показало кадры попадания боеприпаса в цель.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#артиллерия #ВСУ #Мста-С
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