Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» поддержал штурмовые отряды на Авдеевском направлении. Военнослужащие ударили реактивными термобарическими снарядами по опорному пункту ВСУ.

Скопление живой силы ВСУ обнаружили разведчики. Укрепленные позиции боевиков располагались на пути движения мотострелков группировки войск «Центр».

Получив задачу по поддержке наступательных действий штурмовиков и уничтожению опорного пункта ВСУ, расчет ТОС-1А «Солнцепек» заблаговременно прибыл на место развертывания боевой машины, где провел разведку местности. После доклада командира дозора военнослужащие переместились на огневую позицию и дали залп 220-мм реактивными снарядами по указанным координатам.

Корректировать огонь помогал расчет БПЛА. Завершив боевую работу, военнослужащие выполнили противоогневой маневр и оперативно покинули огневую позицию.

Ранее российский танк Т-72Б3 поразил огневую точку ВСУ на Кураховском направлении. С помощью БПЛА выполнялись корректировка огня и фиксирование поражения целей.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.