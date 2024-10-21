Иванишвили рассказал о предложении Запада начать войну Грузии с Россией

Основатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзин Иванишвили рассказал, что Запад предлагал бывшему премьеру страны Ираклию Гарибашвили начать военные действия против России. Эта война должна была продлиться три-четыре дня.

«Когда с ним вел такой разговор высокопоставленный чиновник западной страны, Ираклий спросил: "Но как вы представляете, сколько дней мы можем воевать, сколько дней мы можем выдержать?" Ему сказали: "Наверное, три-четыре дня"», - сообщил Иванишвили в интервью телекомпании «Имеди».

Он уточнил, что, по словам западного чиновника, за эти три-четыре дня нанести большой урон населению Грузии все равно бы не успели, а потом можно было бы начать партизанское движение в лесах. Представитель Запада даже пообещал помочь с этим.

Это отношение западных стран к Грузии сейчас - реальность, отметил Иванишвили.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал отвратительными призывы Европарламента ввести санкции против России. По его словам, это навредило бы стране и ее гражданам больше, чем РФ.