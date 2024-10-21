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Иванишвили рассказал о предложении Запада начать войну Грузии с Россией

Как сообщил Иванишвили, некий западный чиновник предлагал грузинскому премьер-министру Гарибашвили начать войну с Россией длиной в 3-4 дня, а затем организовать партизанское движение.
Анастасия Бобылева 2024-10-21 23:51:37
© Фото: Александр Имедашвили РИА Новости

Основатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзин Иванишвили рассказал, что Запад предлагал бывшему премьеру страны Ираклию Гарибашвили начать военные действия против России. Эта война должна была продлиться три-четыре дня.

«Когда с ним вел такой разговор высокопоставленный чиновник западной страны, Ираклий спросил: "Но как вы представляете, сколько дней мы можем воевать, сколько дней мы можем выдержать?" Ему сказали: "Наверное, три-четыре дня"», - сообщил Иванишвили в интервью телекомпании «Имеди».

Он уточнил, что, по словам западного чиновника, за эти три-четыре дня нанести большой урон населению Грузии все равно бы не успели, а потом можно было бы начать партизанское движение в лесах. Представитель Запада даже пообещал помочь с этим.

Это отношение западных стран к Грузии сейчас - реальность, отметил Иванишвили.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал отвратительными призывы Европарламента ввести санкции против России. По его словам, это навредило бы стране и ее гражданам больше, чем РФ.

#Россия #в стране и мире #война #Грузия #Ираклий Гарибашвили
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