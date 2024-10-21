Общее прошлое: как сербы чтят подвиг освободителей Белграда

80-летие освобождения Белграда отметили в Сербии. Советские войска совместно с бойцами Народно-освободительной армии Югославии разгромили немецких оккупантов 20 октября 1944 года. Почти 20 тысяч солдат и офицеров Красной армии погибли во время Белградской операции. Памятные мероприятия прошли по всей республике.

Бескрайняя река людей, благодарных Красной армии, которая пришла на помощь сербским бойцам, борющимся с фашистами, текла улицами Белграда. Многие пришли целыми семьями. В колонне развернули гигантские флаги, сербский и российский, связанные георгиевской лентой.

«Мой дед по папиной линии Перенчевич Симо награжден партизанской наградой, он воевал с 41-ого по 44-ый год, погиб в 44-ом возле Сиска. Мы пытались найти его могилу, его в поле похоронили, ориентира нет, но на памятнике героев Сремского фронта стоит его имя», - поделился советник по культуре верховного Балканского атамана Всесербского казаческого совета Предраг Перенчевич.

Люди стояли в очереди, чтобы возложить цветы к памятнику освободителям Белграда в мемориальном комплексе, где покоятся и бойцы Красной армии.

Ветеран, полковник Любиша Антониевич 17-летним вступил в битву за освобождение Белграда 80 лет назад. Тогда его все называли Мачи, по-русски мальчишка. Сегодня ему 97 лет и он плачет, когда вспоминает те события.

«20 октября был солнечный ясный день. Мы в 5 утра выстроились в этом районе всем батальоном и пошли в последнюю атаку на Калемегдан. Когда мы приблизились, по нам открыли огонь. Командир первую роту повернул к церкви Ружицы, и мы там пробились и ликвидировали эту немецкую группу. И тогда командир приказал Влади Мрджи достать знамя и водрузить на Калемегдан как знак, что мы до сюда дошли и чтобы русский флот с Дуная видел. Мы узнали новости только вечером. Начался всеобщий праздник, стреляли в воздух, у кого было чем стрелять, все стреляли от радости. Это был окончательный знак, что Белград освобожден 20 октября вечером», - рассказал Любиш Антониевич.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что 80-я годовщина освобождения Белграда это общее и объединяющее нас прошлое - то, что отличает Сербию от остальных стран Европы.

«Мы четыре года бились с немцами в одиночку. В 44-ом году приходит Советский Союз и начинает биться плечом к плечу с самой сильной антифишистской армией в Европе. И мы благодарны Советскому Союзу. В отличие от всех остальных, которые не потратили ни одного дня на борьбу против Гитлера. А освободили их Советы. И сегодня они этого якобы не помнят. Мы ошиблись, мы верили, что мы их освободили, но нет, они были свободны под Гитлером, это была их настоящая свобода, все остальное для них было рабством», - заявил вице-премьер Сербии.

За годы войны Югославия потеряла почти два миллиона человек, около 20 тысяч советских солдат и офицеров отдали свои жизни и похоронены на сербской земле. В Сербии война и годы оккупации оставили шрамы на истории каждой семьи.

«Мой отец потерял родителей во Второй Мировой войне, остался сиротой, дед погиб в 45-ом перед концом войны, будучи партизанским майором, а бабушку арестовали в начале войны и отправили в хорватский концлагерь Ясеновац», - рассказал министр по международному сотрудничеству Ненад Попович.

Сегодня власти Сербии находятся под колоссальным давлением, в том числе со стороны стран Европы, также 80 лет назад освобожденных от фашизма Красной армией. От Белграда требуют отвернуться от Москвы.

«Мы не присоединимся к антироссийским санкциям, не станем частью антироссийской истерики, не будем запрещать русским говорить на их языке, не перестанем учить в наших учебниках российскую историю и не перестанем читать лучших писателей на планете Достоевского, Толстого и Гоголя. Невозможно принять существование цивилизации, где нет России», - заявил Вулин.

В честь 80-ой годовщины освобождения Белграда небо над городом осветил победный салют. Залпы фейерверков были видны из всех районов столицы.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил своего сербского коллегу Александра Вучича с 80-ой годовщиной освобождения Белграда. Лидеры стран также выразили удовлетворение уровнем двухсторонних отношений.