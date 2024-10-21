МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Иммунолог назвал причину появления устойчивых к антибиотикам болезней

Люди со слабым иммунитетом могут стать источником распространения устойчивых к препаратам болезней.
Алексей Курильченко 2024-10-21 17:54:54
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Globallookpress

Болезнетворные бактерии все чаще становятся устойчивыми к антибиотикам. Именно из-за этого многие врачи бьют тревогу, заявляя, что препараты стали менее эффективными. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок

«Такая тенденция есть, но она в основном связана с антибиотикорезистентностью различных бактерий в больницах - так называемые госпитальные инфекции. Особенно отделения реанимации и интенсивной терапии от этого страдают. Туда поступают достаточно тяжелые больные, и они нуждаются в лечении антибиотиками. Выясняется, что уже в больнице пациент заражается каким-нибудь штаммом, устойчивым к антибиотикам, и, по сути дела, его лечить нечем», - рассказал Болибок телеканалу RT.

Врач отметил, что антибиотики не дают 100% защиты от инфекций - небольшая часть бактерий может быть нечувствительна к препарату. У людей со слабым иммунитетом такие бактерии будут активно размножаться. При этом, по словам эксперта, из-за старения населения развитых стран растет и число людей с возрастным иммунодефицитом.

«Будут все чаще возникать ситуации, когда будут размножаться бактерии, нечувствительные к антибиотикам. Я бы сказал, что здесь не чисто медицинская проблема, а медико-демографическая, связанная со старением населения», - рассказал Болибок.

Ранее издание Bild сообщило, что к 2050 году из-за снижения эффективности антибиотиков может погибнуть более 39 миллионов человек. Издание отмечает, что Европа практически утратила компетенции для создания подобных препаратов.

#в стране и мире #здоровье #болезни #бактерии #антибиотики
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 