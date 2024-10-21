Иммунолог назвал причину появления устойчивых к антибиотикам болезней

Болезнетворные бактерии все чаще становятся устойчивыми к антибиотикам. Именно из-за этого многие врачи бьют тревогу, заявляя, что препараты стали менее эффективными. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок

«Такая тенденция есть, но она в основном связана с антибиотикорезистентностью различных бактерий в больницах - так называемые госпитальные инфекции. Особенно отделения реанимации и интенсивной терапии от этого страдают. Туда поступают достаточно тяжелые больные, и они нуждаются в лечении антибиотиками. Выясняется, что уже в больнице пациент заражается каким-нибудь штаммом, устойчивым к антибиотикам, и, по сути дела, его лечить нечем», - рассказал Болибок телеканалу RT.

Врач отметил, что антибиотики не дают 100% защиты от инфекций - небольшая часть бактерий может быть нечувствительна к препарату. У людей со слабым иммунитетом такие бактерии будут активно размножаться. При этом, по словам эксперта, из-за старения населения развитых стран растет и число людей с возрастным иммунодефицитом.

«Будут все чаще возникать ситуации, когда будут размножаться бактерии, нечувствительные к антибиотикам. Я бы сказал, что здесь не чисто медицинская проблема, а медико-демографическая, связанная со старением населения», - рассказал Болибок.

Ранее издание Bild сообщило, что к 2050 году из-за снижения эффективности антибиотиков может погибнуть более 39 миллионов человек. Издание отмечает, что Европа практически утратила компетенции для создания подобных препаратов.