Белорусские танкисты изучили опыт участников СВО на полигоне Мулино

Опыт боевых действий, полученный в ходе СВО, перенимают белорусские военнослужащие у своих российских коллег. За учениями танковых экипажей на нижегородском полигоне Мулино наблюдал корреспондент Олег Лавров.

Танки работают как артиллерия, но с более близкого расстояния. Для наводчика-оператора Дениса Мельчанина из Белоруссии подобный опыт использования 125-миллиметровой пушки новый.

«У нас другая динамика стоит. Против дронов защита. У нас пока такую не ставят», - рассказывает Мельчанин.

Военнослужащие из Белоруссии отрабатывают тактические навыки, полученные нашими военными в ходе проведения спецоперации. Сценарий схож с тем, что разворачивался под Угледаром в Донецкой Народной Республике. События там показали, что боевую задачу эффективнее выполнять небольшими группами.

«Основная задача танка раньше - это поражение бронетехники противника, долговременных огневых точек. Сейчас это поддержка штурмовиков на передке и стрельба из закрытых позиций», - говорит белорусский военнослужащий, командир танкового взвода Руслан Тупысев.

Пока танкисты меняют позиции, опорный пункт поражает ствольная артиллерия. Корректировки от операторов беспилотников отражаются на электронной карте.

Танковые подразделения во время маневров прикрывает минометный взвод. Противника ослепляют дымовыми минами. В это время танкисты успевают сменить позиции.

Впервые подобные совместные маневры на полигоне Мулино состоялись в апреле 2022 года. Летом того же года в Нижегородскую область прибыла еще одна группа танкистов, чтобы пройти месячное обучение. Теперь сроки подготовки увеличили до 2,5 месяца. Из 150 человек личного состава 80% - срочники. За финальным этапом слаживания подразделений наблюдает замминистра обороны республики Александр Науменко.

«Качество подготовки военнослужащих отвечает тем требованиям, которые закладывались в рамках организации их подготовки», - утверждает Науменко.

Центр совместной подготовки создали по решению министров обороны России и Белоруссии.

«Всем военным известно, что самая подготовленная армия - та, что воюет. Поэтому изучать и осваивать опыт, который получили Вооруженные силы Российской Федерации, я считаю, это приоритетная задача», - уверен начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ Иван Бувальцев.

Белоруссия подвергается давлению со стороны Запада. События, связанные с конфликтом на Украине, и вовлеченность в него стран НАТО диктуют необходимость держать свои вооруженные силы в максимальной готовности к любому развитию ситуации. По итогам подготовки белорусские военнослужащие получили сертификаты об успешном прохождении обучения. Теперь офицерскому составу предстоит передать полученные навыки в своих соединениях и войсковых частях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.