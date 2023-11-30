Танкодром, мишени, лазер: как на полигоне «Мулино» готовят инструкторов

В Нижегородской области на крупнейшем общевойсковом полигоне «Мулино» инструкторы постоянно совершенствуют курсы подготовки с учетом опыта спецоперации. Это касается тактики штурма, оказания первой помощи.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В старой аптечке лежали жгут Эсмарха, пакет перевязочный и гемостатическое средство в виде порошка. Все это находилось в одном месте. Когда мы достаем жгут, у нас вываливается все.

В новой армейской аптечке проблему с упаковкой медикаментов решили дополнительными отделениями. Вместо одного резинового жгута - два: жгут-турникет и более эластичный силиконовый. Есть теперь и ножницы с водостойким маркером для фиксирования времени наложения. Но, как показывает практика, жизни спасает не только наличие под рукой окклюзионного пластыря или гемостатика, а умение ими пользоваться. Неправильно наложенный жгут может привести к ампутации или гибели.

То, что его накладывают в холоде максимум на 30 минут, а в тепле на час, знает каждый водитель. Это база ПДД. На уроке тактической медицины дают более глубокие знания. Инструкторы с боевым опытом после прохождения этого курса будут обучать бойцов в прифронтовой зоне проведения спецоперации.

«Можно привести статистику, что до 70% из числа погибших могли бы выжить, если бы им правильно оказали первую помощь банально», - говорит инструктор Роман.

А на войсковом стрельбище показывают эффективные способы борьбы с натовской техникой. Например, ее уязвимые места.

Учебный план в центре боевой подготовки скорректировали с учетом опыта, полученного в зоне проведения спецоперации. Например, штурм в лесу проводится по новой методике. Штурмовую группу разделили на две более маленьких. Зачистка происходит при огневой поддержке.

Изменения в тактике коснулись не только передвижения подразделений при штурме, но и при отходе или на марше. Например, инструкторам наглядно демонстрируют порядок действий мотострелкового взвода при попадании в засаду.

«Изменены дистанции и схема работы огневых средств. Второе - исполнены тактические приемы для более грамотного противодействия противнику с учетом измененной тактики построения самого взвода», - рассказывает инструктор с позывным «Бария».

Чтобы не потерять технику и сохранить личный состав, инструкторы показывают предположительные места сосредоточения противника. Для поиска засад учатся вести разведку местности при помощи беспилотников.

«Базовый курс, я думаю, это порядка недели. Это минимум, а дальше уже идет профильная доподготовка. У нас многоступенчатая система подготовки», - говорит инструктор Алексей.

Полученный в зоне СВО опыт отразился и на материально-технической базе. Особое внимание уделили подготовке учебных мест, а для повышения интенсивности занятий по тактике и огневой подготовили танкодромы, танковые директрисы и войсковые стрельбища. Перед началом зимнего периода обучения их очистили от взрывоопасных предметов и восстановили.

В мастерских учебного оборудования прошли дополнительные занятия по устройству мишенных установок, их электрификации и соблюдению требований безопасности. Окрас мишеней также изменили на зимний. Перед новым учебным годом в войсках обслужили всю технику, провели сборы с личным составом полигонной службы.

С наступлением темноты на плацу учебного центра инструкторам презентуют систему лазерной имитации боя. На бойцов устанавливаются датчики, на пулеметы и автоматы - лазерные дальномеры. Во время выстрела холостым создается эффект реальной стрельбы. Аппаратура фиксирует, в каком направлении срабатывает лазер. Если луч попадает в датчик на бойце - идут звуковой и световой сигналы.

«У нас есть объективный контроль, мы можем его использовать на всех занятиях по боевой подготовке как вне помещения, так и внутри помещения», - говорит инструктор Роман.

Обмен опытом между инструкторами длится почти неделю. В ближайшее время все физические и тактические хитрости они передадут бойцам уже в зоне спецоперации.