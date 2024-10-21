Операторы FPV-дронов сожгли бронетехнику ВСУ в Курской области

Операторы FPV-дронов уничтожили бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры ударов.

«С помощью средств воздушной разведки были выявлены три единицы бронетехники боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

На записи показаны кадры от первого лица - оснащенные камерой дроны летят на цели. В момент ударов запись обрывается.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на монитор, очки виртуальной реальности или шлем пилота. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.