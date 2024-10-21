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Эксперт Хазанов озвучил преимущества перевозки СПГ в подлодках

По словам специалиста, перевозка СПГ на подводных лодках обеспечит большие заказы для верфей, а также позволит не зависеть от погоды.
Игнат Далакян 2024-10-21 18:00:54
© Фото: Rosatom/Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе со «Звездой» назвал положительные стороны строительства подводных лодок для транспортировки сжиженного природного газа через Северный морской путь.

«Во-первых, это обеспечит большие заказы для верфей и связанных с ними предприятий. И это позволит не зависеть от капризов погоды. То есть подлодка совершенно спокойно может плыть подо льдом сколько-то там тысяч километров, не всплывая в течение долгого времени, и перевозить сжиженный природный газ туда, куда надо», - объяснил специалист.

По его словам, Северный морской путь сейчас очень хорошо развит. Каждую неделю по нему идут корабли, перевозящие различные виды грузов. Хазанов отметил, что развитие этот маршрут получил еще при советской власти.

Ранее советник президента, специальный представитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин сообщил о доставке грузов по транспортному коридору «Север-Юг». По его словам, маршрут от Персидского залива до центра России занял 12 суток.

#подводные лодки #Северный морской путь #наш эксклюзив
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