Боевики ВСУ атаковали дронами жилой дом в Энергодаре

Украинские националисты атаковали при помощи ударных беспилотников жилой дом в Энергодаре Запорожской области. Сообщается о нанесении двух ударов по объектам гражданской инфраструктуры города.

«Один из ударов пришелся на жилой дом на проспекте Строителей. Пострадавших нет», - сообщает Telegram-канал «Энергодарский связной».

Ранее стало известно о том, что после аварийного отключения высоковольтной линии за пределами города, Энергодар оказался без электроэнергии.

Город-спутник Запорожской атомной электростанции регулярно подвергается обстрелам со стороны боевиков киевского режима.

ВСУ ведут неизбирательный огонь по атомной станции, жилым домам, объектам социальной инфраструктуры.