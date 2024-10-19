На учениях ОДКБ «Рубеж-2024» отработали уничтожение боевиков

В рамках учения «Рубеж-2024» совместно с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона на полигоне «Харбмайдон» в Таджикистане утвердили решение на ведение боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований.

По легенде учения, незаконные вооруженные формирования перешли территорию государства-члена ОДКБ. В рамках противодействия необходимо оперативное развертывание КСБР ЦАР, у которых боевая задача – блокировать и уничтожать незаконное вооружение с последующим восстановлением госграницы.

Подразделения КСБР ЦАР отрабатывают учебно-боевые задачи в сложной обстановке и условиях горно-пустынной местности.

Во время проведения совместных учебных мероприятий для участников «Рубеж-2024» были проведены практические занятия, направленные на демонстрацию боевого опыта, приобретенного ВС РФ в ходе СВО.

Бойцам показали штурм населенного и опорного пункта, армейскую тактическую стрельбу, применение FPV-дронов и сброс боеприпасов с БПЛА. Участникам продемонстрировали способы и методы защиты военной техники от БПЛА, скрытное оборудование командно-наблюдательных пунктов и скрытый запуск разведывательных беспилотников, а также продемонстрировали современные способы противодействия БПЛА противника.

Учения ОДКБ «Рубеж-2024» проходят с 17 по 21 октября в Таджикистане на полигоне «Харбмайдон». Участники ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования, освобождают захваченные объекты и восстанавливают госграницу. При этом активно применяется артиллерия, а также штурмовая и тактическая авиация.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.