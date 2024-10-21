Минобороны России сообщает о том, что ВСУ потеряли более 260 боевиков за сутки на Курском направлении.

Кроме этого, отмечается, что российские войска на этом направлении за это время смогли уничтожить 16 украинских единиц бронетехники. В это число входят два танка, боевая машина пехоты, а также 13 других боевых бронированных машин.

Еще российские военнослужащие уничтожили шесть орудий полевой артиллерии, четыре неприятельских автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52М уничтожил украинских боевиков в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.