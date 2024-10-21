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ВСУ потеряли более 260 боевиков за сутки на Курском направлении

Неприятель лишился и 16 единиц бронетехники. В это число входят и два танка.
2024-10-21 13:18:42
© Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Минобороны России сообщает о том, что ВСУ потеряли более 260 боевиков за сутки на Курском направлении. 

Кроме этого, отмечается, что российские войска на этом направлении за это время смогли уничтожить 16 украинских единиц бронетехники. В это число входят два танка, боевая машина пехоты, а также 13 других боевых бронированных машин. 

Еще российские военнослужащие уничтожили шесть орудий полевой артиллерии, четыре неприятельских автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы. 

Ранее сообщалось, что экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52М уничтожил украинских боевиков в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВСУ #приграничье #Потери противника #Курское направление
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