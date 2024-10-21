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В Рыбном союзе оценили риск резкого подорожания морепродуктов в России

В организации отметили, что уведомления от поставщиков об увеличении стоимости не связаны напрямую с ценами в рознице.
Глеб Владовский 2024-10-21 13:44:32
© Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Globallookpress

Уведомления от поставщиков о росте оптовых цен на рыбу и морепродукты на 15-20% не означают, что на ту же сумму вырастет стоимость продуктов в магазинах. Сейчас фиксируется рост только на отдельные категории товаров, который не превышает 3-7%, заявили «Звезде» в Рыбном союзе.

Ранее издание РБК сообщило, что поставщики рыбы и морепродуктов начали массово уведомлять российские торговые сети о росте отпускных цен в среднем на 15-20%.

«Направление писем в федеральные сети в преддверии годовых переговоров (на следующий год) - нормальная регулярная практика. Поставщики всегда заранее уведомляют о повышении цен в связи с инфляцией и ростом расходов. При этом сети всегда урезают предложения поставщиков», - отметили в Рыбном союзе.

Как уточняется, стоимость рыбы всегда будет зависеть от объема мирового вылова и аквакультурного производства. Она ежегодно дорожает не только в России, но и на мировом рынке. Причина - отсутствие роста вылова на протяжении свыше 10 лет на фоне увеличения мирового спроса.

«Происходящее - нормальная работа в условиях конкурентного рынка и рыночной экономики. Резкого роста цен в рознице не происходит», - заключили в организации.

Ранее глава Рыбного союза Панин в беседе со «Звездой» предсказал подорожание лосося во всем мире из-за санкций.

#наш эксклюзив #рост цен #рыбный союз #цена на рыбу
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