В Петербурге полиция задержала «вежливого» грабителя

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали «вежливого» грабителя, совершившего налет на магазин. Об этом сообщили в Telegram-канале главка МВД РФ.

«По предварительным данным, около 22.00 злоумышленник, угрожая ножом, напал на 37-летнюю продавщицу сетевого магазина на Гороховой улице и похитил выручку, после чего с места происшествия скрылся», - говорится в заявлении ведомства.

На опубликованной МВД РФ видеозаписи видно, как мужчина извинился перед нападением, нанес несколько ранений продавщице ножом, а после того, как вынес из кассы всю выручку, попрощался.

Уточняется, что задержанным оказался 23-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа, повар ресторана на Московском проспекте.

В настоящее время заведено уголовное дело по статье «Разбой».