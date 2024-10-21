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В Петербурге полиция задержала «вежливого» грабителя

Злоумышленник извинился перед нападением, а после кражи попрощался.
Глеб Владовский 2024-10-21 12:49:18
© Фото: МВД России © Видео: МВД России

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали «вежливого» грабителя, совершившего налет на магазин. Об этом сообщили в Telegram-канале главка МВД РФ.

«По предварительным данным, около 22.00 злоумышленник, угрожая ножом, напал на 37-летнюю продавщицу сетевого магазина на Гороховой улице и похитил выручку, после чего с места происшествия скрылся», - говорится в заявлении ведомства.

На опубликованной МВД РФ видеозаписи видно, как мужчина извинился перед нападением, нанес несколько ранений продавщице ножом, а после того, как вынес из кассы всю выручку, попрощался.

Уточняется, что задержанным оказался 23-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа, повар ресторана на Московском проспекте.

В настоящее время заведено уголовное дело по статье «Разбой».

#в стране и мире #Санкт-Петербург #грабеж #МВД России #разбой
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