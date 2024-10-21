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МВД Петербурга выявило схему хищения миллионов из госбюджета

По данным следствия, сотрудники фонда украли деньги, выделенные на создание центров помощи предпринимателям.
Алексей Курильченко 2024-10-21 10:48:00
© Фото: МВД РФ © Видео: МВД РФ

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Санкт-Петербурга провели обыски у сотрудников некоммерческого фонда, которые подозреваются в хищении средств, выделенных из госбюджета. Операция проведена совместно с региональным управлением Федеральной службы безопасности.

По данным следствия, в 2021 году фонд заключил соглашение с правительством Санкт-Петербурга о создании центров по оказанию услуг предпринимателям. На эти цели предполагалось выделение из госбюджета 23 миллионов рублей в форме субсидии.

В результате центры так и не были созданы, а заказчикам предоставили фиктивные документы и отчеты. Выделенные деньги были израсходованы на премии и зарплаты сотрудников некоммерческого фонда, нанеся ущерб бюджету города.

В рамках возбужденного уголовного дела правоохранители провели около 20 обысков, а том числе и в офисе фонда. Глава фонда допрошена, расследование уголовного дела продолжается.

#Санкт-Петербург #МВД РФ #хищения #госбюджет
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