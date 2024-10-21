МВД Петербурга выявило схему хищения миллионов из госбюджета

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Санкт-Петербурга провели обыски у сотрудников некоммерческого фонда, которые подозреваются в хищении средств, выделенных из госбюджета. Операция проведена совместно с региональным управлением Федеральной службы безопасности.

По данным следствия, в 2021 году фонд заключил соглашение с правительством Санкт-Петербурга о создании центров по оказанию услуг предпринимателям. На эти цели предполагалось выделение из госбюджета 23 миллионов рублей в форме субсидии.

В результате центры так и не были созданы, а заказчикам предоставили фиктивные документы и отчеты. Выделенные деньги были израсходованы на премии и зарплаты сотрудников некоммерческого фонда, нанеся ущерб бюджету города.

В рамках возбужденного уголовного дела правоохранители провели около 20 обысков, а том числе и в офисе фонда. Глава фонда допрошена, расследование уголовного дела продолжается.