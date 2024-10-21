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Отряд кораблей СФ завершил арктический поход и вернулся в Североморск

В состав отряда входили большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», а также два судна обеспечения.
2024-10-21 13:02:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о возвращении в базу отряда кораблей Северного флота. Они завершили выполнение задач дальнего арктического похода. 

Уточняется, что в состав отряда входили большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и средний морской танкер «Сергей Осипов».

Этот арктический поход был уже 13-м по счету. Доклад об успешном выполнении поставленных задач экипажами принимал командующий СФ вице-адмирал Константин Кабанцов. 

Кабанцов поздравил моряков-североморцев и отметил, что поход еще раз доказывает, что Северный флот успешно защищает национальные интересы России в Арктике. Одна из важных задач при этом - обеспечение безопасности на трассе Северного морского пути. Он поблагодарил экипажи кораблей за вклад в обороноспособность России. 

Согласно традиции, командирам участвовавших в походе кораблей и судов были вручены жареные поросята.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Касатонов» поразил береговую цель в Баренцевом море.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВМФ #Северный флот #североморск #арктика
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