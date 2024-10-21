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ВС РФ поразили цеха производства и хранения беспилотников на Украине

Также были поражены вражеские объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, пункты временной дислокации, скопления войск.
2024-10-21 12:03:57
© Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

Минобороны России сообщает об огневом поражении цехов производства и складов хранения БПЛА на Украине.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится, что российские военные ударили по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, военным аэродромам, пункту дислокации наемников, живой силе и военной технике противника в 127 районах.

Между тем средствами ПВО в течение суток были сбиты три реактивных снаряда, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, 52 дрона ВСУ.

Минобороны назвало потери украинской стороны с начала спецоперации. Уничтожены 646 самолетов ВСУ, 283 вертолета, 34 018 беспилотников, 582 ЗРК, 18 743 танка и бронемашины. Также за этот период времени враг лишился 1 478 РСЗО, 16 480 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 443 единиц специальной военной автомобильной техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Украина #ВСУ #МО РФ
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