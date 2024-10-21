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Припортовая инфраструктура под Одессой получила повреждения при пожаре

В результате происшествия вспыхнул пожар. Информации о пострадавших нет.
Глеб Владовский 2024-10-21 11:07:59
© Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Globallookpress

В Одесской области припортовая инфраструктура получила повреждения. Об этом сообщил глава региональной администрации Олег Кипер.

По его данным, 20 октября на территории инфраструктуры вспыхнул пожар. При этом не уточняется, что именно пострадало.

«К счастью, пострадавших и погибших нет. Также... в Одесском районе произошло возгорание сухой травы и заброшенного здания, пострадавших нет. Пожары оперативно ликвидировали спасатели», - написал Кипер в своем Telegram-канале.

На территории Одесской области нередко звучат взрывы. Так, ночью 14 сентября дважды раздались хлопки в регионе.

#в стране и мире #Украина #взрывы #Одесская область #портовая инфраструктура
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