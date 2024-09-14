Взрывы второй раз за ночь раздались в Одесской области Украины. Об этом сообщили местные мониторинговые группы, пишет RT.

Подробности произошедшего неизвестны, однако также этой ночью были зафиксированы взрывы в других областях: Киевской, Житомирской, Полтавской и Винницкой. Также сообщается о звуках взрывов в нескольких городах: Черноморске, Одессе, Киеве, Житомире и Харькове.

На прошлой неделе в Киеве также произошел мощный взрыв. При этом сигнал воздушной тревоги в городе не прозвучал, что следует из данных карты воздушных тревог.