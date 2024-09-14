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Взрывы второй раз за ночь раздались в Одесской области

До этого взрывы были слышны в Киеве, Житомире, Харькове и в других частях страны.
Анастасия Бобылева 2024-09-14 06:05:19
© Фото: Server Amzayev Russian Look Globallookpress

Взрывы второй раз за ночь раздались в Одесской области Украины. Об этом сообщили местные мониторинговые группы, пишет RT.

Подробности произошедшего неизвестны, однако также этой ночью были зафиксированы взрывы в других областях: Киевской, Житомирской, Полтавской и Винницкой. Также сообщается о звуках взрывов в нескольких городах: Черноморске, Одессе, Киеве, Житомире и Харькове.

На прошлой неделе в Киеве также произошел мощный взрыв. При этом сигнал воздушной тревоги в городе не прозвучал, что следует из данных карты воздушных тревог.

#в стране и мире #взрыв #Украина #Одесская область
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