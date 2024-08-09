Артиллерийский расчет САУ «Гвоздика» бригады морской пехоты ТОФ уничтожил бетонные укрепления ВСУ на Угледарском участке. Кадры боевой работы артиллеристов группировки войск «Восток» из Камчатского края публикует Министерство обороны РФ.

На подступах к Угледару наши артиллеристы шаг за шагом стирают с лица земли оборонительные линии, которые противник сооружал годами. Уничтожаются заглубленные фортификационные сооружения, где украинские боевики пытаются спрятаться.

Военнослужащие утверждают, что группировка войск «Восток» имеет над противником преимущество в артиллерии, при этом контрбатарейная борьба происходит крайне редко, противник не решается вести огонь и отступает.

Расчет самоходки в зоне спецоперации находится пару лет. За это время силами артиллеристов было уничтожено огромное количество единиц техники, которую Киев получает от стран Запада. «Гвоздика» защищена решетчатыми экранами и противодронной защитой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.