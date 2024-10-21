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Десантники заняли опорный пункт ВСУ в Курской области

Бронегруппа российских десантников уничтожила украинских националистов, засевших в опорном пункте.
2024-10-21 11:20:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бронегруппа российских десантников уничтожила в Курской области украинских националистов и заняла опорный пункт. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры с боевой работой наших военнослужащих.

Десантники на БМП-2 рано утром выдвинулись в заданный район. Огонь по противнику велся из 30-миллиметровых автоматических пушек прямой наводкой с расстояния от 30 до 1 500 метров. Бойцы поразили объект и ликвидировали боевиков ВСУ, после чего был высажен десант штурмовых подразделений.

На захват опорника выдвинулись штурмовые группы. Они завершили уничтожение противника и заняли опорный пункт, говорится в сообщении оборонного ведомства.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. Экипаж машины состоит из механика-водителя, наводчика-оператора и командира. Также в машине перевозится десант из семи человек. Имеется на вооружении 30-мм автоматическая нарезная пушка и 7,62-мм пулемет.

Отметим, что ВС РФ теснят врага в Курской области. Минобороны регулярно публикует видео с ударами по противнику в регионе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #десантники #МО РФ
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