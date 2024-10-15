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Сбитая в зоне спецоперации «Баба-яга» теперь «служит» в ВС РФ

Бойцы сбили дрон, а после забрали и передали мастерам на восстановление.
Анастасия Авсюк 2024-10-15 17:41:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Зенитчики группировки войск «Центр» сбили гексакоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-яга» с помощью зенитной установки ЗУ-23 на Краснолиманском направлении. Сбитый беспилотник военнослужащие забрали и отдали мастерам на восстановление.

«Бабу-ягу» засекли на подлете к нашим позициям. С собой она несла несколько мин, рассказали зенитчики корреспонденту Анастасии Авсюк.

«Какие-то двигатели поменяли. Внутрянка вся там была перебрана полностью», - говорит один из военнослужащих.

Бойцы очень опытные, многие служат с самого начала СВО. На счету у каждого десятки пораженных целей. Пока один доворачивает орудие, другой выставляет прицел. За работой следит командир. Два заряжающих только успевают менять коробки с патронами.

«По наземным мы работали, по БТР работали, хорошо прожгли, сожгли его», - вспоминает командир орудия с позывным Марс.

Отработав на одной позиции, расчет не задерживается, сразу выбирает новую. Зенитчикам благодаря постоянным перемещениям удается работать скрытно от глаз противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #дрон #ВСУ #Зенитчики #МО РФ #наш эксклюзив #СВО
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