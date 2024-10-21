МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тренировавший солдат ВСУ инструктор погиб во время военных учений

Как пишет Telegraph, 35-летний Крис Джилл скончался в среду во время ночных военных учений на полигоне «Корт-и-Голлен».
Анастасия Бобылева 2024-10-21 01:23:03
© Фото: © Sgt. Alex Soliday Keystone Press Agency Global Look Press

Британский инструктор, который обучал солдат ВСУ, погиб во время инцидента, не связанного с боевыми действиями. Как уточняет Telegraph, это произошло во время военных учений в Уэльсе.

В публикации указано, что 35-летний капрал Крис Джилл служил в четвертом батальоне десантно-диверсионного полка. Он погиб в среду на ночных военных учениях, которые проходили на полигоне «Корт-и-Голлен» в трех километрах от города Крикхауэлл.

«Солдат британской армии, помогавший подготавливать украинские войска к боевым действиям против России, погиб во время ночных военных учений в Брекон-Биконсе», - пишет Telegraph.

Ранее сообщалось, что украинские боевики, которые вторглись в Курскую область, за месяц до нападения обучались ведению городских боев в Великобритании. По данным Times, они тренировались вместе с британскими солдатами.

#в стране и мире #учения #ВСУ #Великобритания
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 