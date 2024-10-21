Тренировавший солдат ВСУ инструктор погиб во время военных учений

Британский инструктор, который обучал солдат ВСУ, погиб во время инцидента, не связанного с боевыми действиями. Как уточняет Telegraph, это произошло во время военных учений в Уэльсе.

В публикации указано, что 35-летний капрал Крис Джилл служил в четвертом батальоне десантно-диверсионного полка. Он погиб в среду на ночных военных учениях, которые проходили на полигоне «Корт-и-Голлен» в трех километрах от города Крикхауэлл.

«Солдат британской армии, помогавший подготавливать украинские войска к боевым действиям против России, погиб во время ночных военных учений в Брекон-Биконсе», - пишет Telegraph.

Ранее сообщалось, что украинские боевики, которые вторглись в Курскую область, за месяц до нападения обучались ведению городских боев в Великобритании. По данным Times, они тренировались вместе с британскими солдатами.