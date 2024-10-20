МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: ЦАХАЛ сбрасывал в Газе листовки с фото погибшего Синвара

На листовках с изображением тела погибшего лидера ХАМАС размещалась цитата Нетаньяху на арабском языке с требованием бросить оружие и передать заложников.
Ирина Егорова 2024-10-20 09:03:24
© Фото: Hasan MradKeystone Press Agency, Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) устроила «воздушную атаку» над югом сектора Газа с листовками с изображением тела погибшего лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара и цитатой Нетаньяху о том, что «ХАМАС больше не правит Газой». Об этом сообщает Reuters.

Надписи составлены на арабском языке.

«Тот, кто бросит оружие и передаст заложников, сможет уйти и жить в мире», - гласит одна из размещенных на них фраз.

Синвар был одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Он заменил погибшего Исмаила Хании, который погиб в Тегеране в конце августа.

Израильские военные подтвердили гибель Яхьи Синвара 17 октября. По их информации, он погиб после танкового выстрела по зданию в секторе Газа после перестрелки.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал это убийство великим военным и моральным достижением. Как считает дипломат, устранение главы политбюро ХАМАС откроет новые возможности для немедленного освобождения заложников.

Тело лидера ХАМАС может стать «разменной монетой» в переговорах об освобождении израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, передавало ранее CNN.

Теперь же пост главы политбюро ХАМАС, по предварительной информации, займет Халед Машаль. Ранее он был главой представительства палестинского движения за рубежом. 

#фото #Израиль #Биньямин Нетаньяху #ЦАХАЛ #ХАМАС #Листовки #Яхья Синвар
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 