Reuters: ЦАХАЛ сбрасывал в Газе листовки с фото погибшего Синвара

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) устроила «воздушную атаку» над югом сектора Газа с листовками с изображением тела погибшего лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара и цитатой Нетаньяху о том, что «ХАМАС больше не правит Газой». Об этом сообщает Reuters.

Надписи составлены на арабском языке.

«Тот, кто бросит оружие и передаст заложников, сможет уйти и жить в мире», - гласит одна из размещенных на них фраз.

Синвар был одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Он заменил погибшего Исмаила Хании, который погиб в Тегеране в конце августа.

Израильские военные подтвердили гибель Яхьи Синвара 17 октября. По их информации, он погиб после танкового выстрела по зданию в секторе Газа после перестрелки.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал это убийство великим военным и моральным достижением. Как считает дипломат, устранение главы политбюро ХАМАС откроет новые возможности для немедленного освобождения заложников.

Тело лидера ХАМАС может стать «разменной монетой» в переговорах об освобождении израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, передавало ранее CNN.

Теперь же пост главы политбюро ХАМАС, по предварительной информации, займет Халед Машаль. Ранее он был главой представительства палестинского движения за рубежом.