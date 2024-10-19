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CNN: тело Синвара сделают «разменной монетой» для выкупа заложников

Обмен - это, вероятно, единственный способ вернуть останки Синвара в Газу, заявили в Израиле.
Владимир Рубанов 2024-10-19 08:33:16
© Фото: Hasan Mrad Keystone Press Agency Global Look Press

Тело лидера ХАМАС Яхьи Синвара могут использовать в качестве «разменной монеты» в переговорах об освобождении израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщает CNN.

Останки Синвара хранятся в секретном месте в Израиле. В среду израильские военные убили главу политбюро радикальной палестинской группировки ХАМАС на юге Газы.

Освобождение заложников, скорее всего, станет приоритетом для Израиля, когда там будут обсуждать судьбу останков. Если ХАМАС захочет обменять его останки на израильтян, живых или мертвых, такая сделка возможна, заявил израильский дипломатический источник.

Обмен - это вероятно, единственный способ вернуть останки Синвара в Газу, заявили в Израиле. Иначе их не отдадут. Возвращение тела лидера ХАМАС может сплотить сторонников ХАМАС. Место захоронения Синвара может стать святыней для последователей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог провели в пятницу совещание по вопросам безопасности. Они обсуждали «значительное окно возможностей», которое представляет собой убийство Синвара для возвращения заложников, говорится в заявлении офиса Герцога.

Ранее Нетаньяху призвал членов ХАМАС сложить оружие и вернуть пленников. По его словам, тем, кто это сделает, будет разрешено «выйти и жить».

Более 100 заложников остаются в плену в Газе. Израильские власти в настоящее время взвешивают, как «быстро оказать давление» на ХАМАС, чтобы отпустить их.

#Израиль #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #ХАМАС #заложники #палестино-израильский конфликт #Яхья Синвар
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