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Армия Израиля обнародовала кадры укрытия, где был Синвар с семьей

Израильские военные сообщают, что видео снято год назад, 6 октября 2023 года.
Виктория Бокий 2024-10-20 08:47:09
© Фото: idfofficial, Telegram © Видео: idfofficial, Telegram

Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале опубликовала видео, где показано, как глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар вместе с семьей идет по тоннелям в укрытие.

На кадрах видно, как в темном коридоре бункера сначала появляются двое детей с рюкзаками за плечами, затем идет сам Синвар, а после него еще один ребенок и жена. Также показано, как Синвар заносит в укрытие бутылки с водой и большие пакеты.

По данным израильских военных, видео снято камерой службы безопасности ХАМАС 6 октября 2023 года, за день до масштабной атаки движения на Израиль.

Напомним, лидера политбюро движения ХАМАС убили вечером 16 октября. Его смерть подтвердили в Армии обороны Израиля. В ХАМАС подтвердили гибель своего лидера 18 октября. Сообщалось, что тело Синвара могут использовать в качестве «разменной монеты» в переговорах об освобождении израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Сейчас останки лидера движения хранятся в секретном месте в Израиле. 

#Израиль #сектор Газа #ХАМАС #Яхья Синвар #армия обороны Израиля
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