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Морпехи показали редкий болотоход «Сокол» в Курской области

Вездеход «Сокол» может перемещаться по любому типу местности: снегу, болоту, песку, грязи, возвышенностям и мелким рекам.
2024-10-20 06:07:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы бригады морской пехоты группировки войск «Север» доставили на передовую в Курской области боекоплект и запасы продовольствия. Для этого использовали болотоход.

Уникальные технические характеристики транспортного средства позволяют преодолевать бездорожье и заезжать туда, куда не в состоянии проехать обычный внедорожник.

«Это болотоход "Сокол". Он развивает скорость до 80 километров в час. Я работаю на нем уже год. Здесь установлены колеса низкого давления, они очень большие. За счет этих колес он может плавать по воде. Установлены наши ураловские мосты, за счет которых он еще больше проходит и провозит на себе людей. На легковом автомобиле очень сложно выполнить такую задачу», - объяснил механик-водитель с позывным «Гиба».

Морские пехотинцы непрерывно наблюдают за действиями националистов в приграничье с помощью дронов-разведчиков. Операторы БПЛА выявляют основные узлы сопротивления и огневые позиции врага, после чего штурмовые подразделения выбивают противника.

Болотоход полностью российского производства. На нем бойцы перевозят не только продукты, боеприпасы и медикаменты, но и эвакуируют раненых. Особенно техника востребована в местах, где ВСУ активно применяют FPV-дроны. Для противодействия беспилотникам на болотоходе установлены системы РЭБ.

В зоне боевых действий эти машины могут выполнять множество задач. А при установке ПТРК или пулемета болотоход может быть использован в качестве мобильной огневой точки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #морская пехота #Курская область #Болотоход
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