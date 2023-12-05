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Десантники на мотовездеходах уничтожили пехоту боевиков огнем из ПТРК «Фагот»

05:38 05.12.2023
Группа пехоты численностью до 10 человек укрывалась в опорном пункте, для ее уничтожения выдвинулась группа Тульских десантников на мотовездеходах. Точным огнем из ПТРК «Фагот» цель была уничтожена.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Тульские десантники на мотовездеходах уничтожили группу пехоты украинских националистов из ПТРК «Фагот» в районе Соледара. МО РФ опубликовало кадры ударов ПТУР по боевикам.

Разведка с помощью средств объективного контроля обнаружила группу пехоты противника численностью до 10 человек, которая укрывалась в опорном пункте в непосредственной близости от российских позиций. Координаты боевиков были тут же переданы на пункт управления.

К цели выдвинулась мобильная противотанковая группа на мотовездехоте, оснащенном ПТРК. Осуществив пуск управляемой ракеты из «Фагота», установленного непосредственно на квадроцикле, десантники уничтожили опорный пункт и личный состав, попав в боекомплект предназначенный для ствольной артиллерии.

После поражения объекта, во избежание ответного огня со стороны вражеских подразделений, расчет немедленно свернул пусковую установку и сменил огневую позицию.

Ранее расчет ПТРК «Корнет» уничтожил две боевые машины пехоты ВСУ на Запорожском направлении.  «Звезда» показала кадры работы новороссийских десантников.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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