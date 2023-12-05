Десантники на мотовездеходах уничтожили пехоту боевиков огнем из ПТРК «Фагот»
Тульские десантники на мотовездеходах уничтожили группу пехоты украинских националистов из ПТРК «Фагот» в районе Соледара. МО РФ опубликовало кадры ударов ПТУР по боевикам.
Разведка с помощью средств объективного контроля обнаружила группу пехоты противника численностью до 10 человек, которая укрывалась в опорном пункте в непосредственной близости от российских позиций. Координаты боевиков были тут же переданы на пункт управления.
К цели выдвинулась мобильная противотанковая группа на мотовездехоте, оснащенном ПТРК. Осуществив пуск управляемой ракеты из «Фагота», установленного непосредственно на квадроцикле, десантники уничтожили опорный пункт и личный состав, попав в боекомплект предназначенный для ствольной артиллерии.
После поражения объекта, во избежание ответного огня со стороны вражеских подразделений, расчет немедленно свернул пусковую установку и сменил огневую позицию.
Ранее расчет ПТРК «Корнет» уничтожил две боевые машины пехоты ВСУ на Запорожском направлении. «Звезда» показала кадры работы новороссийских десантников.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.