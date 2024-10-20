Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 40 шайб

Российский хоккеист, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 854-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в ходе очередного матча регулярного чемпионата лиги. Столичная команда играет против «Нью-Джерси Дэвилз».

Сегодняшняя забитая шайба стала первой в этом сезоне для российского спортсмена. При этом ему осталось забить еще 40 шайб, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах), сегодня ему удалось сократить свое отставание.

Перед этим матчем в среду 16 октября Овечкин отметил новую вершину - 700 голевых передач в чемпионатах НХЛ. Тем самым он стал вторым российским спортсменом в истории, который достиг подобного показателя - после Евгения Малкина.