Собянин: ПВО отразили атаку беспилотника в Москве, пострадавших нет

Российские военные отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. В регионе действовали отечественные средства ПВО.

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», - говорится в сообщении главы города в Telegram.

Он добавил, что пострадавших и повреждений в результате инцидента нет. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее также сообщалось об уничтожении дронов противника в небе над Орловской областью. По сообщению губернатора региона Андрея Клычкова, никто не пострадал. Он также поблагодарил защитников за работу.