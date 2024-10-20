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Собянин: ПВО отразили атаку беспилотника в Москве, пострадавших нет

На месте работают сотрудники экстренных служб, сообщил мэр Москвы.
Елизавета Кондрикова 2024-10-20 02:55:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. В регионе действовали отечественные средства ПВО.

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», - говорится в сообщении главы города в Telegram.

Он добавил, что пострадавших и повреждений в результате инцидента нет. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее также сообщалось об уничтожении дронов противника в небе над Орловской областью. По сообщению губернатора региона Андрея Клычкова, никто не пострадал. Он также поблагодарил защитников за работу.

#Москва #пво #бпла #Сергей Собянин #раменское
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