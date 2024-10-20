Силы и средства ПВО сбили над Орловской областью еще четыре дрона

Еще четыре украинских беспилотника сбиты в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Средства ПВО работают надежно, в очередной раз благодарю наших защитников», - написал губернатор в своем Telegram-аккаунте.

Ранее стало известно об очередной попытке киевского режима совершить террористическую атаку на объекты, расположенные в Орловской области. Силы и средства ПВО перехватили в небе семь ударных дронов украинских националистов.

В результате грамотной и эффективной работы военнослужащих все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены. Обошлось без пострадавших. О последствиях очередной атаки пока не сообщается.

Войска ПВО продолжают нести круглосуточное дежурство по охране неба над приграничными регионами.