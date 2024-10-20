МВД: пользователи Telegram стали получать «инфицированные» фото

Злоумышленники начали рассылать россиянам личные сообщения в Telegram с прикрепленными файлами, которые могут содержать опасный для мобильного устройства вирус. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Жертвы получают сообщения с прикрепленными файлами. Отправитель просит открыть их. При ближайшем изучении можно увидеть, что прикрепленные изображения имеют расширение АРК.

«Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему кражи чужих аккаунтов в социальной сети Telegram. Они обращаются к пользователям под видом сотрудников службы поддержки и сообщают о поступившей заявке на удаление аккаунта.

Далее звонящий просит продиктовать код из сообщения, а после использует его для доступа к аккаунту.