МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МВД: пользователи Telegram стали получать «инфицированные» фото

Вложенные в сообщение от злоумышленников «изображения» имеют расширение АРК, открывать такие ни в коем случае нельзя.
Ян Брацкий 2024-10-20 03:12:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Злоумышленники начали рассылать россиянам личные сообщения в Telegram с прикрепленными файлами, которые могут содержать опасный для мобильного устройства вирус. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Жертвы получают сообщения с прикрепленными файлами. Отправитель просит открыть их. При ближайшем изучении можно увидеть, что прикрепленные изображения имеют расширение АРК.

«Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему кражи чужих аккаунтов в социальной сети Telegram. Они обращаются к пользователям под видом сотрудников службы поддержки и сообщают о поступившей заявке на удаление аккаунта.

Далее звонящий просит продиктовать код из сообщения, а после использует его для доступа к аккаунту.

#интернет #Хакеры #Вирус #МВД #Telegram
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 