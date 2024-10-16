Аферисты начали красть аккаунты Telegram под видом службы поддержки

Мошенники разработали новую схему кражи аккаунтов в мессенджере Telegram, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По их информации, злоумышленники обращаются к пользователям под видом службы поддержки. Аферисты внушают, что поступила заявка на удаление их аккаунта.

«Мошенники от имени "службы поддержки" сообщают пользователю о поступившей заявке на удаление его аккаунта», - следует из сообщения.

Далее мошенники просят продиктовать код из сообщения, а после используют его, чтобы заполучить доступ к аккаунту.

Пользователей предупреждают, что в Telegram отсутствует функция для подачи «заявки на удаление», а служба поддержки не отправляет подобные уведомления.