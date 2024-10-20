В Москве продлили работу участков на выборах в Молдавии на два часа

Работа избирательных участков в России на выборах в Молдавии продлили на 2 часа до 23:00 из-за очередей, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Молдавии.

«Из-за большого количества ожидающих избирателей ряд избирательных комиссий за рубежом решили продлить график работы», - следует из сообщения.

В министерстве уточнили, что в очередях стоят около 400 граждан. Несмотря на то, что ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в РФ, одобрили только два (оба в Москве).

В центре столицы с раннего утра у посольства Молдавии образовалась огромная очередь из желающих проголосовать на выборах. Мария Захарова отметила, что подготовлено всего 10 000 бюллетеней, хотя в России живет полмиллиона граждан республики.