Al Jazeera: ЦАХАЛ второй раз за ночь атаковал лагерь беженцев в Газе

Израиль второй раз за ночь атаковал лагерь беженцев Джабалия на севере сектора Газа, в результате четверо человек погибли, еще 15 пострадали, сообщает Al Jazeera. Всего жертвами сегодняшнего израильского наступления на лагерь стали 33 человека, в основном женщины.

«По данным спасательных бригад, в результате израильских ударов по нескольким домам в Джабалии погибли по меньшей мере 33 человека и 85 получили ранения, еще больше людей остаются под завалами», - говорится в публикации.

По словам местных, в центр лагеря пригнали израильский танк, удары наносятся одновременно с воздуха и с земли. Местная больница не справляется с таким количеством раненых, сообщает телеканал со ссылкой на врача. Многие из них были доставлены в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось о 30 погибших в результате атаки израильской армии на лагерь беженцев, 70 местных жителей пострадали. Речь шла о бомбардировках ВВС Израиля.