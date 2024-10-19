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Al Jazeera: ЦАХАЛ второй раз за ночь атаковал лагерь беженцев в Газе

Четверо человек погибли, еще больше людей остаются под завалами, местная больница не справляется с таким количеством раненых.
Елизавета Кондрикова 2024-10-19 04:43:17
© Фото: Mahmoud Issa, Keystone Press Agency Global Look Press

Израиль второй раз за ночь атаковал лагерь беженцев Джабалия на севере сектора Газа, в результате четверо человек погибли, еще 15 пострадали, сообщает Al Jazeera. Всего жертвами сегодняшнего израильского наступления на лагерь стали 33 человека, в основном женщины.

«По данным спасательных бригад, в результате израильских ударов по нескольким домам в Джабалии погибли по меньшей мере 33 человека и 85 получили ранения, еще больше людей остаются под завалами», - говорится в публикации.

По словам местных, в центр лагеря пригнали израильский танк, удары наносятся одновременно с воздуха и с земли. Местная больница не справляется с таким количеством раненых, сообщает телеканал со ссылкой на врача. Многие из них были доставлены в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось о 30 погибших в результате атаки израильской армии на лагерь беженцев, 70 местных жителей пострадали. Речь шла о бомбардировках ВВС Израиля.

#Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #жертвы #лагерь Джабалия
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