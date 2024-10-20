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ЦАХАЛ анонсировал атаки по объектам Бейрута в течении этой ночи

Пресс-секретарь армии обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ опубликует адреса, чтобы жители покинули эти районы.
Карина Тазетдинова 2024-10-20 21:20:09
© Фото: Marwan Naamani, dpa, Global Look Press

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Агари анонсировал массированный удар по Бейруту, атака может продолжится в течении ночи. В частности, израильская армия нацелена на экономические объекты «Хезболлы».

«В ближайшие часы мы нанесем удары по большому числу целей и по дополнительным целям в течение ночи», - следует из сообщения.

Агари пообещал, что в ближайшее время будут опубликованы адреса целей, чтобы жители покинули близлежащие районы.

Ранее ЦАХАЛ использовала 100 тонн взрывчатки, чтобы уничтожить сеть тоннелей спецподразделения «Хезболлы» на юге Ливана.

#Израиль #Хезболла #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #Даниэль Агари
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