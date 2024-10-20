Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в решении гуманитарных вопросов

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна за участие в решении гуманитарных вопросов по украинскому кризису.

«Хочу в этой связи поблагодарить вас за ваше участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом удерживаемых», - сказал российский лидер в рамках неформальной встречи.

Кроме того, глава РФ отметил, что все договоренности между странами выполняются в полной мере и соответствуют уровню стратегического партнерства.

Ранее на Родину вернулись 95 российских военных, которых ранее освободили из украинского плена. Посредничество в обмене гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.