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Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в решении гуманитарных вопросов

Глава государства подчеркнул, что все договоренности между странами выполняются в полной мере.
Карина Тазетдинова 2024-10-20 20:21:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна за участие в решении гуманитарных вопросов по украинскому кризису.

«Хочу в этой связи поблагодарить вас за ваше участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом удерживаемых», - сказал российский лидер в рамках неформальной встречи.

Кроме того, глава РФ отметил, что все договоренности между странами выполняются в полной мере и соответствуют уровню стратегического партнерства.

Ранее на Родину вернулись 95 российских военных, которых ранее освободили из украинского плена. Посредничество в обмене гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.

#Россия #Владимир Путин #оаэ #Мухаммеда ибн Заида Аль
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