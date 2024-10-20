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Mash: Михаил Ефремов встретит Новый год в колонии

У актера нет шансов выйти на свободу по УДО до конца года.
Виктория Бокий 2024-10-20 18:18:18
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Global Look Press

Актер Михаил Ефремов встретит новогодние праздники в колонии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Юрия Падалко.

По словам адвоката, у Ефремова почти нет шансов выйти на свободу по УДО до конца года и встретить Новый год в кругу семьи. По его словам, представители актера еще не подали соответствующих прошений. На данный момент идет сбор необходимых справок, а это процесс не быстрый, сказал адвокат.

Кроме того, администрация белгородской ИК-4 не желает отпускать Ефремова из-за нарушения режима. У него три замечания по внешнему виду и распорядку.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал о резком ухудшении здоровья Михаила Ефремова. Однако позже УФСИН опровергло информацию о плохом самочувствии актера.

#актер #ефремов #колония #уфсин #заключение
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