Mash: Михаил Ефремов встретит Новый год в колонии

Актер Михаил Ефремов встретит новогодние праздники в колонии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Юрия Падалко.

По словам адвоката, у Ефремова почти нет шансов выйти на свободу по УДО до конца года и встретить Новый год в кругу семьи. По его словам, представители актера еще не подали соответствующих прошений. На данный момент идет сбор необходимых справок, а это процесс не быстрый, сказал адвокат.

Кроме того, администрация белгородской ИК-4 не желает отпускать Ефремова из-за нарушения режима. У него три замечания по внешнему виду и распорядку.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал о резком ухудшении здоровья Михаила Ефремова. Однако позже УФСИН опровергло информацию о плохом самочувствии актера.