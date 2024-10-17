УФСИН опровергло сообщения о плохом самочувствии актера Ефремова

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области опровергло информацию об ухудшении здоровья Михаила Ефремова.

По данным ведомства, состояние актера удовлетворительное, «без отрицательной динамики».

Сообщается, что Ефремов находится под постоянным контролем врачей, получает всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее Telegram-канал Shot, который сегодня писал об ухудшении здоровья актера, сообщал, что Михаил Ефремов может выйти на свободу по УДО уже в этом декабре. По данным источника, сторона защиты уже подготовила ходатайство об условно-досрочном освобождении.