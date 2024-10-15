Синоптик рассказал, когда в Москву придут зимние холода

Несмотря на то что в Московском регионе недавно выпал первый снег, это еще не повод готовиться к зиме. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, все осадки, выпавшие на днях, растают сегодня. Днем температура в столице будет от 6 до 8°С. Такая же температура ожидается в среду.

Во второй половине недели, с четверга и до конца недели, в столицу заглянет антициклон и порадует москвичей теплой погодой. В это же время в столицу придут и отрицательные температуры по утрам, сказал Леус. Однако настоящая зима накроет Москву только к концу ноября.

«Настоящая зима по климату в Москву приходит 13 ноября. Учитывая теплые прогнозы на последний осенний месяц, настоящие холода придут в третьей декаде ноября», - отметил синоптик в беседе со «Звездой».

С наступлением заморозков все автомобилисты задумываются о замене летних шин на зимние. По словам эксперта, сейчас о смене резины надо задумываться только тем, кто ездит на машине и утром, и днем, и вечером. Если же редко садитесь за руль автомобиля или только днем, то на летних шинах можно смело ездить до конца октября.

«Если вы хотите знать мое мнение, то я раньше 25 октября на эту тему (о замене летней резины. - Прим ред.) и думать не буду», - сказал собеседник.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал 14 октября необычным днем из-за аномальной температуры. «Необычность» связана с резким температурным ходом.