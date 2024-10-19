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Сербия и Россия отмечают 80-летие освобождения Белграда

Белградская операция стала примером мужества, отваги и нерушимого братства двух народов.
Лана Иден 2024-10-19 20:07:49
© Фото: Ольга Ландер, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

20 октября 1944 года советские войска совместно с бойцами Народно-освободительной армии Югославии освободили Белград от немецких оккупантов. Память о событиях тех дней хранят документы из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.

«Представленные документы раньше находились на секретном хранении. Сейчас уже являются рассекреченными. И интересная деталь - они будут хранится «постоянно» лет, то есть  всегда», - отмечает научный сотрудник Центрального архива МО РФ Мария Макарова.

Имеется и журнал боевых действий 42-й противотанковой артиллерийской бригады. В нем есть выведенные каллиграфическим почерком  тактические задачи, фотографии огневых точек противника и даже зарисовки улиц.

«Иногда очень сильное удивление вызывает, то, как люди в таких тяжелых условиях успевали рисовать, проявлять себя творчески», - говорит Мария Макарова.

Хранится в архиве и наградной лист Героя Советского Союза Николая Кравцова. В школе поселка Ровеньки в Белгородской области, где когда-то учился боец, теперь учится его внучка. Отдавая дань уважения подвигу деда, она пополнила ряды юнармейцев. Письмо же, известившее родителей Николая о его гибели, стало семейной реликвией.

«В нашей семье уже из поколения в поколение передается этот самый главный раритетный документ, который мы храним и очень часто открываем, когда собираемся в кругу семьи», - рассказывают родственники Николая Кравцова.

Белградская наступательная операция началась 28 сентября. Югославские партизаны встали бок о бок с нашими солдатами. Объединенным армиям противостояли 20 тысяч солдат Вермахта. Враг цеплялся буквально за каждый дом. За город развернулись ожесточенные бои. Оборону противника взламывали штурмовыми группами.

В архиве есть запись о том, как сербы приветствовали своих освободителей - украшали танки цветами, угощали хлебом и фруктами.

«Один из наших летчиков, Михайлов, говорил о том, что когда привез груз на аэродром, тут неожиданно пришла старая бабушка, душанка. Она принесла три груши и угостила наших летчиков», - говорит научный директор РВИО Михаил Мягков.

Наступление в Югославии продолжалось меньше месяца. Удар оказался настолько мощным, что уже 20 октября немцы и их пособники были разгромлены.

«Это действительно очень важный вопрос, как нам и сербам удается сохранить вот эту связь поколений, помнить о своем прошлом. Сколько мы жизней отдали за освобождение Европы. Ведь погибло более миллиона наших бойцов и командиров Красной Армии. И сегодня в Сербии об этом помнят. И мы помним», - отмечает Михаил Мягков.

В истории Белградская операция навсегда останется как символ единения России и Сербии. Она показала всему миру - когда два братских народа встают плечом к плечу против общего врага, одолеть их не под силу никому.

#Россия #Сербия #ВОВ #югославия #освобождение #белградская операция
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