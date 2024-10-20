Минобороны рассказало о подвигах связистов в разделе «Всегда на связи»

Более миллиона военных связистов принимали участие в боях на полях Великой Отечественной войны. Они обеспечивали устойчивую связь между войсками, снабжали штабы необходимой информацией и доставляли срочные донесения и боевые приказы командования. В память о подвигах бойцов Минобороны России запустило мультимедийный раздел «Всегда на связи». Он создан на основе уникальных документов из фондов Центрального архива оборонного ведомства.

В историко-познавательном разделе представлены выписки из журналов боевых действий и исторических формуляров, наградные листы, служебная переписка, донесения, приказы и распоряжения военных лет.

Оказывая упорное сопротивление немецко-фашистским захватчикам, воины-связисты совершили огромное количество подвигов, подробности которых представлены в мультимедийном разделе. Среди бойцов войск связи 304 героя Советского Союза, 133 полных кавалера ордена Славы, сотни тысяч связистов награждены боевыми медалями и орденами.

Ранее к военнослужащим, работникам ОПК и ветеранам обратился Министр обороны Андрей Белоусов. По случаю Дня военного связиста и 105-летия со дня образования войск связи он выразил благодарность бойцам, находящимся в зоне спецоперации.

На передовой защитники Отечества демонстрируют отличную выучку, личное мужество и героизм, отметил Белоусов. Министр пожелал военнослужащим отличного здоровья и дальнейших успехов в деле защиты национальных интересов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.