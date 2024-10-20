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Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником

Глава оборонного ведомства отметил, что решая сложные и ответственные задачи в зоне спецоперации военные связисты демонстрируют высокую боевую выучку.
2024-10-20 00:34:30
© Фото: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником. День военного связиста и 105-летие со дня образования войск связи отмечаются в ВС РФ 20 октября.

По этому случаю глава оборонного ведомства обратился к военнослужащим, работникам оборонно-промышленного комплекса и научно-исследовательских организаций, а также к ветеранам.

«Во все времена военных связистов отличали профессионализм, самоотверженность и верность служебному долгу. И сегодня, решая сложные и ответственные задачи в зоне СВО, они неизменно демонстрируют высокую боевую выучку, проявляют мужество и героизм, поддерживают устойчивую связь на линии боевого соприкосновения и в штабах, вносят значительный вклад в достижение нашей победы», - говорится в приказе Министра обороны РФ.

Особые слова признательности Андрей Белоусов выразил ученым, конструкторам, инженерам и техникам, специалистам промышленных предприятий связи.

Как отметил Министр, благодаря их усилиям обеспечивается устойчивое, оперативное и скрытное взаимодействие между войсками, а также развивается техническая основа системы управления, повышается обороноспособность страны.

Белоусов пожелал военным-связистам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в службе и труде на благо Отечества.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #связисты #Белоусов
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