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В Турции похоронили россиянку, погибшую при загадочных обстоятельствах

Ее тело нашли через неделю после исчезновения.
Виктория Бокий 2024-10-20 14:56:27
© Фото: Qin Yanyang Xinhua Globallookpress

Россиянку Маргариту Караджу, чье тело было найдено через неделю после ее исчезновения на севере Турции, похоронили в провинции Орду. Об этом сообщило турецкое издание OrduGazete.

Караджу похоронили на кладбище Хатипли. В последний путь ее провожали родственники из России и Турции, а также протестантский пастор.

Точная причина смерти до сих пор не установлена. Она станет известна после расследования, сообщают местные СМИ.

57-летняя Маргарита Караджа 8 октября ушла из дома и не вернулась обратно. В тот же день родственники россиянки обратились в полицию, а также распространили информацию о ее исчезновении в соцсетях. Через неделю тело погибшей при загадочных обстоятельствах было найдено в ореховом саду в районе Алтынорду на севере страны.

#расследование #Турция #полиция #россиянка #тело
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