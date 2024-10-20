В Турции похоронили россиянку, погибшую при загадочных обстоятельствах

Россиянку Маргариту Караджу, чье тело было найдено через неделю после ее исчезновения на севере Турции, похоронили в провинции Орду. Об этом сообщило турецкое издание OrduGazete.

Караджу похоронили на кладбище Хатипли. В последний путь ее провожали родственники из России и Турции, а также протестантский пастор.

Точная причина смерти до сих пор не установлена. Она станет известна после расследования, сообщают местные СМИ.

57-летняя Маргарита Караджа 8 октября ушла из дома и не вернулась обратно. В тот же день родственники россиянки обратились в полицию, а также распространили информацию о ее исчезновении в соцсетях. Через неделю тело погибшей при загадочных обстоятельствах было найдено в ореховом саду в районе Алтынорду на севере страны.