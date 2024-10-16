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DNA: в Турции нашли тело пропавшей россиянки

Причины смерти на данный момент неизвестны, они будут установлены после проведения судмедэкспертизы.
Елизавета Кондрикова 2024-10-16 02:03:33
© Фото: Qin Yanyang Xinhua Globallookpress

В турецкой провинции Орду на севере страны нашли тело пропавшей неделю назад без вести россиянки, сообщает агентство DNA. Тело женщины обнаружили накануне 15 октября.

Россиянка, 57-летняя Маргарита Караджа, ушла из дома и не вернулась обратно во вторник 8 октября. В тот же день семья россиянки обратилась в полицию, а также попытались привлечь внимание общественности в социальных сетях.

В результате турецкая полиция начала расследование, сообщило агентство. Причины смерти на данный момент неизвестны, они будут установлены после проведения судмедэкспертизы.

#расследование #Турция #полиция #поиски #россиянка #тело
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