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Силы ПВО сбили семь украинских дронов над Орловской областью

На месте падения обломков беспилотников работают оперативные службы, пострадавших среди населения нет.
Ян Брацкий 2024-10-19 23:15:53
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Семь украинских беспилотников уничтожены средствами ПВО в Орловской области. Об инциденте сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Пострадавших и повреждений нет, работают оперативные службы», - написал Клычков в своем Telegram-аккаунте.

Войска ПВО ведут круглосуточное дежурство по охране воздушных рубежей, напомнил Клычков и поблагодарил военных за слаженную и профессиональную работу.

Киевский режим не прекращает попыток атаковать объекты на территории России при помощи ударных дронов.

В минувший четверг дежурные средства ПВО сбили 13 БПЛА. Шесть из них были уничтожены в небе над Орловской областью, четыре – в Курской и еще три - в Брянской областях.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #бпла #Орловская область
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