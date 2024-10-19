Силы ПВО сбили семь украинских дронов над Орловской областью

Семь украинских беспилотников уничтожены средствами ПВО в Орловской области. Об инциденте сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Пострадавших и повреждений нет, работают оперативные службы», - написал Клычков в своем Telegram-аккаунте.

Войска ПВО ведут круглосуточное дежурство по охране воздушных рубежей, напомнил Клычков и поблагодарил военных за слаженную и профессиональную работу.

Киевский режим не прекращает попыток атаковать объекты на территории России при помощи ударных дронов.

В минувший четверг дежурные средства ПВО сбили 13 БПЛА. Шесть из них были уничтожены в небе над Орловской областью, четыре – в Курской и еще три - в Брянской областях.