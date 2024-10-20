В МИД России озвучили сроки отмены роуминга с Белоруссией

С 1 января 2025 года российские и белорусские абоненты будут обеспечены услугами связи по комфортным тарифам сопоставимым в мобильных сетях двух стран. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Значение полной отмены роуминга в Союзном государстве понимают и в России, и в Белоруссии. Это позитивно скажется на развитии туризма и укреплении контактов между людьми», - отметил он.

По словам Полищука, сейчас прорабатываются детали с телекоммуникационными компаниями. Ожидается, что мера позволит перейти к полностью «домашним» тарифам в Союзном государстве.

Он напомнил, что уже проведена серьезная работа, например, с 1 апреля 2022 года была отменена плата за входящие вызовы, передает РИА Новости.

О том, что роуминг может быть отменен между Россией и Белоруссией к концу года ранее заявлял госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев. По его словам, сейчас идут переговоры по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей.

Работы по отмене роуминга между Россией и Киргизией, Арменией и Казахстаном также могут быть реализованы к 2025 году.